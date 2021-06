Deshalb konnten die Metzger alles in die Wurstpelle packen, was so anfiel - in erster Linie Fleischabfälle. Was in der Wurst steckte, war also egal. Und auch heute noch gibt es billige Würste, in denen gemahlene Knochen und gefrorene Hühnerhaut drin sind, möglichst billige Sachen.

Es gibt aber auch Metzger, die richtig leckere Würste mit guten Zutaten machen. Denen ist eben nicht alles Wurst…