Die Maus weiß, dass es wirklich Ohrwürmer gibt. Sie werden auch Ohrenkneifer genannt oder Ohrlaus. Sie sind aber keine Würmer. Sondern Insekten. Vermutlich heißen sie Ohrwurm, weil Menschen die vor vielen Jahren mal in getrockneter Form oder zermahlen gegen Ohrenschmerzen eingesetzt haben.

Auch heute denken Menschen noch, die krabbeln ins Ohr. Das tun die Tiere, die Ohrwürmer oder Ohrenkneifer gar nicht.

Aber Musik tut es – und deswegen nennen wir einen Titel, der sich durch unsere Ohren bis ins Gehirn windet, auch Ohrwurm. Das Wort ist also ein "Teekesselchen".

Bis zu zwei Wochen kann so ein musikalischer Ohrwurm in unserem Kopf bleiben, sagen Forscher. Und zwar immer dann, wenn wir Musik besonders gut finden oder besonders schlecht.

Was uns einfach nur kalt lässt, das wird kaum ein Ohrwurm. Außerdem muss die Musik ganz einfach und eingängig sein und Gefühle in uns wecken.

Wissenschaftler sagen, dass Ohrwürmer sich dann im auditorischen Kortex im Gehirn festsetzen. Das ist der Teil des Gehirns, der dann aktiv ist, wenn wir Musik hören. Besonders anfällig für einen Ohrwurm ist man, wenn man gestresst oder müde ist.

Was kann man dagegen tun? Wenn man - warum auch immer - im Sommer einen Weihnachtsohrwurm hat?

Mehrere Tipps: 1. Konzentriert arbeiten 2. Selbst ein Lied singen 3. Am besten ein anderes Lied auflegen, am besten etwas Instrumentales. Aber das kann dazu führen, dass wir einen neuen Ohrwurm kriegen. Also so ein richtiges Mittel gegen Ohrwürmer gibt es nicht, außer warten…