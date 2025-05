Warum heißt der Hamburger so?

Wer den Hamburger erfunden hat, darüber streiten die Amerikaner – mehrere Bundesstaaten sagen: Wir waren es!

Kommt der Hamburger also aus Amerika? Ham heißt ja Schinken. Und der gehört ja nicht unbedingt zu einem Hamburger.

Der Hamburger hat auf jeden Fall was mit Hamburg zu tun, hat die Maus gelesen. Im Duden steht: Wort und Sache wurden von deutschen Auswanderern in die USA gebracht.

Vor ungefähr 200 Jahren sind viele Menschen mit Schiffen nach Amerika gefahren. Für die Fahrt haben sie eine Frikadelle in ein Brötchen gelegt und Soße drauf verteilt. Aber sie haben das da wohl noch nicht "Hamburger" genannt.

Wie kommt es dann zum Namen? Da gibt es viele Geschichten zu. Einige in Amerika streiten sich sogar darüber, wer dem Hamburger denn jetzt seinen Namen gegeben hat.

Eine Geschichte geht so: Der 15-jährige Charlie hat vor 140 Jahren auf einem Markt Fleischklößchen zwischen zwei Brotscheiben gelegt. Weil es in seiner Stadt viele deutsche Auswanderer gab, wusste er, dass dieses Essen in Hamburg sehr beliebt ist. Deswegen nannte er es "Hamburger".

Heute gibt es in seiner Stadt eine vier Meter hohe Statue, die an ihn erinnert: der Hamburger Charlie.