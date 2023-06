Das fragen sich auch viele Erwachsene! Die Maus hat für Luka nachgefragt bei Leuten, die sich mit Flugzeugen auskennen. Wenn man zum Beispiel in die USA fliegt, dann ist das Flugzeug ziemlich hoch: ungefähr 10 Kilometer. Und es ist schnell: 1.000 km/h. Und die Luft da oben ist ziemlich kalt: minus 50 Grad.

Das alles ist nicht ideal, um mit einem Fallschirm abzuspringen. Vor allem kriegt man da oben die Türen gar nicht auf – wegen des Druckunterschieds.

Und so einen Fallschirm zu bedienen, das ist gar nicht so einfach. Es dauert dann auch ziemlich lange, bis alle Passagiere kontrolliert aus einem Flugzeug abgesprungen sind. Also: ein Fallschirm macht in einem Passagierflugzeug keinen Sinn.

So eine Schwimmweste ist für den ganz seltenen Fall gedacht, wenn das Flugzeug auf Wasser notlanden muss. Die kann man ganz einfach anlegen.