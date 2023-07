Nagelneu! Die Steigerung ist "funkelnagelneu".

Und die Maus ist für uns in die Vergangenheit gereist, als die Nägel noch nicht in einer Fabrik gemacht wurden, sondern von einem Schmied. In einem Feuer. Der hat den Nagel aus Eisen hergestellt – geschmiedet! Und dieser frisch geschmiedete Nagel glänzte, er funkelte! Er war funkelnagelneu.

Und wenn man mit dem Nagel dann zum Beispiel Möbel gebaut hat, dann waren die "nagelneu". Die Maus hat also herausgefunden: Nagelneu sagt man, weil die neu genagelten Gegenstände eben ganz neu waren!