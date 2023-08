Die Antwort lautet also:

Bei einem großen Epilepsie-Anfall kann man das Bewusstsein verlieren, man nimmt nicht mehr wahr, was um einen herum passiert - so wie in einem sehr tiefen Schlaf.

Denn das Gehirn versucht, sich selbst zu reparieren und das Gewitter wieder in Ordnung zu bringen. Deshalb ist es schwierig, wach zu bleiben oder etwas wahrzunehmen. Deswegen bekommt man einen Epilepsie-Anfall nicht mit.