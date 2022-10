Seit etwa 300 Jahren wird die Walnuss so bezeichnet. Früher sagt man auch "welsche Nuss" oder "Welschnuss" zu dieser Nussart. Der Walnussbaum stammt ursprünglich aus dem Orient, kam aber aus Italien nach Deutschland. Das "Wal" geht laut Duden auf das altgermanische Wort "welsch" zurück, in der Bedeutung "romanisch", also zum Beispiel Französisch oder Italienisch.