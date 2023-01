Bei weißem Vogelkot handelt es sich in Wirklichkeit weniger um Kot, als um Urin. Zumindest um eine Mischung aus beidem. Denn Vögel scheiden Kot und Urin oft gleichzeitig aus und haben für beides nur eine Körperöffnung, die Kloake. Der Haufen, den Vögel hinterlassen, ist am Rand meist eher dunkel-gräulich, in der Mitte aber weiß. Das Dunkle ist der eigentliche Kot, das Weiße in der Mitte der Urin. Wenn der Urin überwiegt, dann ist alles weiß.

Der Urin der Vögel ist relativ fest, weil sie ziemlich wenig Wasser trinken. Sie trinken kaum auf Vorrat, denn das würde sie unnötig schwer machen und beim Fliegen behindern.

Warum aber ist dieser Vogelurin weiß und nicht wie bei uns gelb? Es gibt zwei Unterschiede. Erstens: Unser Urin besteht aus Harnstoff, und der ist farblos transparent. Vogelurin dagegen besteht aus Harnsäure, die einen weißen Grundton hat. Zweitens: Der menschliche Harn enthält rote Blutkörperchen – in starker Verdünnung sorgen die für die gelbe Farbe. Die roten Blutkörperchen werden in unserem Körper regelmäßig ausgewechselt und die Entsorgung findet über den Urin statt. Vögel behalten ihre roten Blutkörperchen länger und scheiden sie deshalb seltener aus. Im Urin der Vögel gibt es also keine roten Blutkörperchen, deshalb behält der Urin die weiße Farbe der Harnsäure.

Und warum ist der menschliche Stuhlgang nun braun? Bei gesunden Menschen hat er normalerweise eine mittel- bis dunkelbraune Farbe. Er besteht aus "Abfall", also allem, was der Körper nicht verwenden kann - unverdauliche Bestandteile der Nahrung, Mikroorganismen aus dem Verdauungstrakt und Substanzen, die beim Stoffwechsel entstehen. Einige dieser Stoffe geben dem Stuhlgang seine typische braune Farbe: Bilirubin (orange), Sterkobilin (rötlich braun) und Bilifuscin (gellblich braun).