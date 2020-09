Da sitzen Vögel auf Stromkabeln, manchmal sogar auf Hochspannungsleitungen, durch die tausend mal mehr Volt fließen, als zuhause aus der Steckdose kommen – aber sie bekommen keinen Stromschlag. Wie geht das?

Stromschlag nur mit Stromkreislauf

Die Maus hat das mit einer Glühbirne getestet. Und die mit einem Kabel an eine Batterie angeschlossen – und passiert ist nichts. Die Lampe hat nicht geleuchtet. Erst wenn man ein zweites Kabel dazu nimmt – dann leuchtet die Lampe. Es braucht also einen Stromkreislauf. Elektrische Spannung gibt es nur mit Plus- und Minus-Pol. Und Stromleitungen sind wie Plus-Pole, die nur in Verbindung mit einem Minus-Pol, zum Beispiel der Erde, einen Kreislauf bilden. Sitzt ein Vogel auf einem Stromkabel, dann fließt kein Strom durch seinen Körper.

Lieber sitzen, wo kein Strom fließt

Aber trotzdem sitzen Vögel nicht so gerne auf den Hochspannungsleitungen – den durch den vielen Strom entsteht ein elektrisches Feld und das ist unangenehm, da können sogar die Federn durch vibrieren. Die Vögel setzen sich lieber auf dieses eine Kabel, dass ganz oben zwischen den Spitzen der Hochspannungsmasten gespannt ist. Das ist das Erdungskabel, da fließt kein Strom durch. Bei anderen Stromleitungen, etwa zwischen Häusern, ist der Strom nicht so stark, da setzen sich die Vögel auch schon mal gerne hin.