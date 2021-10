Die Maus hat sich Tausendfüßler einmal genauer angesehen und festgestellt: Der Name ist reichlich übertrieben. Der Tausendfüßler, bei dem die meisten Beine überhaupt gezählt wurden, nämlich 750, ist eine Art, die in einer kleinen Region in Kalifornien lebt. Die anderen Arten - es gibt über 8.000 verschiedene - haben weniger Beine. Sie leben meist verborgen im Boden oder unter Rinden und Blättern. Sie fressen wie Regenwürmer abgestorbene Pflanzen und machen wertvollen Humus daraus.

Tausendfüßler können je nach Art von wenigen Millimetern bis zu etwa dreißig Zentimetern lang sein, wobei die großen Arten ausschließlich in den Tropen leben.

Und was ist mit dem Fußpilz? Die Maus hat sich Rat von einem Experten geholt: Professor Heinz Mehlhorn von der Uni Düsseldorf. Er ist Parasitologe und Zoologe.