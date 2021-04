Was hat es mit Schwerelosigkeit auf sich? Alle Körper ziehen sich an. Wir die Erde, die Erde uns. Aber die Erde ist so viel größer, dass wir gar nicht merken, dass auch wir die Erde anziehen. Die Erdanziehungskraft ist viel größer.

Wenn wir aber auf einem Trampolin springen - dann erleben wir für einen kurzen Moment Schwerelosigkeit. Wenn Ihr zusammen mit einem Ball springt - dann könnt Ihr ihn sogar kurz loslassen, er scheint zu schweben.

So ähnlich ist das auf der Raumstation ISS. Die Astronauten sind nicht schwerelos, weil sie so weit weg sind von der Erde. Die Erdanziehungskraft wirkt auch dort oben noch. Sondern weil die ISS quasi ständig fällt – aber nicht abstürzt. Geschwindigkeit der ISS und Erdanziehung sind genau aufeinander abgestimmt.

Nun zum Tauchen: Astronauten trainieren tatsächlich auch im Wasser. Weil sich das so ähnlich anfühlt wie die Schwerelosigkeit im All. In Köln gibt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zum Beispiel ein spezielles Tauchbecken. Hier können Astronauten um Teile der Raumstation, die vorher als originalgetreue Unterwassermodelle ins Tauchbecken eingelassen werden, schweben und Reparaturarbeiten proben.