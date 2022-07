WDR 2 Frag doch mal die Maus: Wie entzünden sich Streichhölzer?

Das weiß die Maus: Streichhölzer werden in Chemikalien getränkt. Das ist bei der Reibefläche an der Streichholzschachtel genauso. Durch die Reibung an der Packung reagieren diese Chemikalien miteinander. So entsteht dann eine ganz kleine Explosion.

Heute benutzen wir sogenannte Sicherheitsstreichhölzer. In dem Kopf des Streichholzes ist Schwefel - der brennt. Außerdem ist in dem Kopf noch der Stoff Kaliumchlorat, der dem Schwefel beim Brennen hilft, weil er richtig viel Sauerstoff liefert.

Wenn das Streichholz über die Reibefläche an der Packung gerieben wird, entsteht Wärme. In der Reibefläche ist roter Phosphor. Davon geht beim Reiben etwas ab und das entzündet sich mit den Chemikalien am Streichholzkopf. Dass macht keine große Explosion, aber sie reicht, um den Streichholzkopf zu entzünden.