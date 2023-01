Der Stinkefinger ist eine Beleidigung. Ein Anwalt hat der Maus gesagt, dass so etwas viel Geld kosten kann – zum Beispiel so viel, wie jemand in einem ganzen Monat verdient.

Warum ist der Mittelfinger der Stinkefinger? Das ist er wohl schon seit mehr als 2.000 Jahren. Die Maus hat gelesen, dass schon die alten Römer damals den Mittelfinger "digitus impudicus" nannten. "Digitus" heißt Finger, "impudicus" bedeutet schamlos oder unverschämt.

Wer genau den Stinkefinger erfunden hat, ist unklar. Es war wohl schon damals eine Volksgeste. Angeblich soll der Stinkefinger die Römer damals an den männlichen Penis erinnert haben. Das war also eine Provokation, wenn man jemandem öffentlich den Mittelfinger gezeigt hat.

Bis heute gilt der Mittelfinger als böses Zeichen. Menschen tragen zum Beispiel an vielen Fingern einen Ring. Aber man sieht nur selten Ringe an einem Mittelfinger.

Im Duden steht, dass der Stinkefinger bedeutet, dass man eine Person verachtet und von ihr in Ruhe gelassen werden möchte.

In Japan soll der Stinkefinger übrigens keine Beleidigung sein: Hier gehört er zur Gebärdensprache und bedeutet "großer Bruder".