Es sieht tatsächlich so aus, als würden die Sterne funkeln und blinken, aber der Mond tut das nicht. Der leuchtet durchgehend die ganze Zeit.

Die Maus hat sich das von Experten erklären lassen: Es liegt der Luft auf unserer Erde. Die ist ständig in Bewegung, dadurch ändert sich auch die Lichtbrechung – also wie das Licht auf unsere Augen trifft. Und deshalb sieht es so aus, als würde dieser kleine Punkt, der Stern flackern. Aber eigentlich tut er das nicht.

Das ist beim Mond und anderen Planeten anders, denn Sterne sind kleine Punkte, von denen nur ein Lichtstrahl zu uns kommt. Der lässt sich leicht von unserer Erdatmosphäre ablenken. Planeten sind größer, sie schicken ein ganzes Bündel von Lichtstrahlen, da fallen die Turbulenzen in unserer Luft nicht ins Gewicht.

Je feuchter es ist, desto mehr funkeln die Sterne. Deswegen gehen Astronomen gerne an trockene, hohe Orte, damit sie besser in den Weltraum gucken können. Wenn man die Sterne durch ein Teleskop betrachtet, das sich im Weltraum – also nicht auf unserer Erde befindet - dann funkeln die Sterne gar nicht.