Die Antwort lautet also:

Der Ausdruck "sich vom Acker machen" bedeutet so viel wie "abhauen" und hat wahrscheinlich in der Sprache der Soldaten seinen Ursprung. Deren Übungsgelände wurde auch "Acker" genannt. Wer sich also vom Acker machte, der drückte sich vor Kampfübungen oder schweißtreibenden Märschen.