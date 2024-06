Die Antwort lautet also:

Wenn man Seife mit Wasser mischt, schäumt sie. Dieser Schaum besteht aus vielen kleinen Seifenblasen. Dafür sind so genannte Tenside in der Seife verantwortlich, ohne die unsere Hände oder das Geschirr nicht sauber werden würden. Ihre Struktur ist so, dass sie sich mit einer Seite an die Wassermoleküle anlagern können. Eine Seifenblase besteht dann aus drei Schichten: Seife-Wasser-Seife, innen ist Luft eingeschlossen.