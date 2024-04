Die Maus hat sich auf die Suche nach einer Antwort gemacht und etwas Überraschendes gelesen: Das Grün an den Schultafeln haben sich Optiker ausgedacht - also die Leute, die Brillen machen.

Die Maus hat daher Kontakt aufgenommen zum Zentralverband der Augenoptiker. Und die sagen: Ja, das stimmt. Wir waren das.

Früher waren Schreib- und Schultafeln aus Schiefer – dieses natürliche Material ist schwarz und lässt sich gut mit Kreide beschreiben und wieder abwischen. Weiße Kreide hebt sich auf einer schwarzen Tafel gut ab.

Aber Augenoptiker haben schon vor langer Zeit herausgefunden, dass auf dem Tafelgrün die Kreide nicht nur genauso gut lesbar ist, sondern dieser dunkle Grünton für die Augen viel angenehmer ist. Man wird nicht so schnell müde beim Lesen. Daher haben sich diese dunkelgrünen Tafeln an vielen Schulen durchgesetzt.

In einem alten Zeitungsartikel hat die Maus gelesen, dass es mal einen Test gab in Bayern – da hat jemand herausgefunden, dass eine grüne Tafel plus gelbe Kreide am besten für die Schüleraugen sind.