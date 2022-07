WDR 2 Frag doch mal die Maus: Woher kommt der Ausdruck, jemandem etwas "in die Schuhe schieben"?

Jemandem etwas in die Schuhe schieben, bedeutet jemand anderem die Schuld für etwas geben. Die Maus hat rausgefunden, dass dieser Spruch wohl aus dem Mittelalter kommt.

Damals sind die Menschen von Ort zu Ort gewandert und haben in Herbergen übernachtet. Da haben sie dann ihre Schuhe ausgezogen. Manchmal kam es vor, dass eine Herberge kontrolliert und durchsucht wurde, weil man einen Dieb gesucht hat. Der Dieb hat seine Beute dann ganz schnell in die Schuhe von jemand anderem gesteckt - also es jemand anderem in die Schuhe geschoben. So wollte der Dieb den Verdacht von sich selbst auf jemand anderen lenken.