Für die Antwort ist die Maus bis nach Leipzig gereist. Da kommt der Name nämlich her. Daniel Gottlob Moritz Schreber war Arzt und Pädagoge – von 1808 bis 1861 hat er gelebt. Aber mit Gartenarbeit hatte er nichts am Hut. Er hat die Schrebergärten also nicht erfunden. Die wurden erst nach ihm benannt, als er schon tot war.

Damals sind viele Familien vom Land in die Stadt gezogen, um in Fabriken zu arbeiten. In der Stadt ging es den Menschen nicht gut, besonders den Kindern nicht.

Dann hat jemand den ersten Schrebergarten gegründet, damit Kinder in der engen Stadt spielen können. Die Eltern bekamen Erziehungstipps. Man hat arme Kinder unterstützt, es gab Kinderbeete und Familienbeete. Dann entstanden immer mehr Schrebervereine im Osten von Deutschland, die sich dann zu den Kleingärtnervereinen entwickelt haben. Weil es immer mehr um Freizeit, Gemeinschaft und Gartenarbeit ging.

Der Arzt Daniel Moritz Schreber wollte zwar Spielplätze, damit Kinder sich mehr bewegen, aber er erfand auch Geräte, die heute seltsam wirken. Fast wie Folterinstrumente. Zum Beispiel einen "Geradhalter", der verhindern sollte, dass Kinder sich schief hinsetzen.