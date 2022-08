Die Maus hat sich bei Schiffsbauern kundig gemacht. Zunächst einmal: Der Ort, von wo aus der Kapitän das Schiff steuert, heißt "Brücke" oder "Kommandobrücke". Der Begriff stammt noch aus der Zeit, da es Raddampfer gab und der Kapitän auf einer Art Brücke stand, einem Steg zwischen den beiden großen Rädern.

Und das Wichtigste für eine Brücke ist, dass sie da ist, von wo aus es sich am besten steuert. Bei einem großen Schiff ist das hinten. Dort ist es für den Kapitän nämlich angenehmer, das Schiff zu steuern und bei starkem Seegang auch leichter. Das Auf und Ab bei hohen Wellen ist hinten gedämpfter als vorne.

Bei Frachtschiffen auf Flüssen oder auch großen Containerschiffen auf dem Ozean ist die Brücke meist hinten – so hat der Kapitän auch die Ladung im Auge. Aber von hinten kann man nicht so gut schauen, wohin man fährt. Das ist der Nachteil.

Bei Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel könnte der Kapitän von hinten gar nicht so viel sehen – weil die Kreuzfahrtschiffe so hoch gebaut werden. Da sähe er von hinten nur den Swimmingpool, und nicht das, was vor dem Bug passiert. Deswegen ist da die Brücke meistens vorne. Bei manchen Containerschiffen ist die Brücke deswegen auch in der Mitte - so eine Art Kompromiss.

Und beim Auto? Hier sitzt der Fahrer vorne, um da die beste Sicht zu haben – von hinten würden die Menschen davor seine Sicht behindern.