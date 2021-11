Wenn die Maus das einzeln nachzählen würde, dann müssten wir uns noch eine Weile gedulden, bis wir die Antwort bekommen. Die Zahl der Sandkörner auf der Erde lässt sich nur sehr grob schätzen.

Fangen wir mal klein an: Wenn man Sand in die Hand nimmt, dann hat man schon - je nach Handgröße und je nach Art des Sandes - mehr als 1,5 Millionen Sandkörner in der Hand. das haben Studenten in Deutschland einmal ausgerechnet.

7,5 Trillionen Sandkörner - nur an Stränden

Es gibt Wissenschaftler, die haben sich mit der Frage ein paar Nummern größer beschäftigt. In einer Untersuchung der Universität Hawaii wurde berechnet, wie viel Sand es an allen Stränden auf der Welt gibt. Dafür haben sie deren ungefähre Breite und Tiefe multipliziert - und kamen dabei auf 7,5 Trillionen Sandkörner.

Und das sind nur die Sandkörner an den Stränden der Erde. Der Sand am Meeresboden, in den Wüsten oder an Flussufern ist darin noch nicht enthalten.

Mehr Sandkörner oder mehr Sterne?

Die Maus hat von einem Spruch gehört, dass es mehr Sterne im Universum als Sandkörner auf der Erde gebe. Stimmt das?

Also: Astronomen sagen, es gebe 70 Trilliarden Sterne im sichtbaren Universum. Das ist eine Zahl mit 22 Nullen – unvorstellbar groß. Und man weiß ja gar nicht, wie groß das Universum wirklich ist.

Ein Physiklehrer aus Deutschland hat dann mal versucht nachzurechnen, ob der Spruch mit den Sternen und dem Sand wirklich stimmt. Er kam zu dem Schluss: Es gibt mehr Sandkörner auf der Erde als es Sterne gibt. Nach seinen Berechnungen gibt es allein in der Wüste Sahara rund 70 Trilliarden Sandkörner.

Das heißt: Es gibt so viele Sandkörner auf unserer Welt, dass unsere Vorstellungskraft dafür nicht ausreicht. Man kann es kaum ausrechnen, nur ganz grob schätzen.