Was bedeutet "Safran macht den Kuchen gehl?"

Okay, der Auftrag an die Maus: Was ist Safran? Was ist "gehl"? Das wird tatsächlich mit "h" geschrieben, nicht wie das Haargel.

Safran kommt von einer Pflanze, einer Krokus-Art. Die hat eine besondere Blüte. Sie wird gepflückt - und dann werden die Staubgefäßfäden aus den Blüten herausgeholt.

Diese Safran-Fäden werden zermahlen. Daraus entsteht Safran-Staub, den benutzt man als Gewürz. Es schmeckt bitter-aromatisch.

Und was macht dieses Gewürz? Es macht den Kuchenteig gelb!

Und warum singt man dann gehl? Gehl ist ein altes Wort für gelb. Das Lied "Backe, backe Kuchen" ist auch schon sehr alt - gesungen wird es wohl schon seit gut 200 Jahren und der Text soll aus einem alten Kochbuch stammen, das schon über 500 Jahre alt sein soll.

