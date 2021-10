Die Maus hat bei der Tierärztin im Wuppertaler Zoo nachgehört - Saskia Dreyer. Sie sagt: Robben sind enorm verspielte Tiere. Sie haben zum Beispiel im Becken auch gerne einen Ball. Den können sie im Wasser vor sich her schieben und herumwerfen.

Und man kann Robben, weil sie so verspielt sind, gut Dinge beibringen. Auch einen Ball auf der Nase zu balancieren. So wie man einem Hund auch "Sitz" oder "Platz" beibringen kann.

Muskeln und Tasthaare

Und warum sie das Balancieren auf der Nase so gut können? Sie haben eine starke Nackenmuskulatur, einen langen Hals und eine sehr bewegliche Wirbelsäule. Alles gute Voraussetzungen, den Ball auf der Nase in Balance zu halten. Aber vor allem haben Sie auch sehr sensible Tasthaare im Gesicht – die heißen in der Fachsprache "Vibrissen".

In der Natur brauchen sie die, um Fische zu fangen. Damit können sie auch im Dunkeln Fische jagen, weil die Barthaare die Wasserbewegungen der Fische spüren können. Und beim Balancieren helfen diese Barthaare dann, den Ball richtig zu spüren, genau zu merken, in welche Richtung er rollt.