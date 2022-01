Die Zeitungsseiten werden auf Endlospapier gedruckt. Das Papier ist auf einer großen Rolle und die Papierbahn entsprechend lang. Beim Transport des Papiers in der Druckmaschine und beim Schneiden werden die Seiten mit Krallen festgehalten – mit Punktur-Nadeln. Diese Stahlnadeln spießen das Papier auf und so entstehen diese Löcher in der Zeitung, die auch Punkturen genannt werden.