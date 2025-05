Wie kommen die Pfeile auf die Ampeln und warum haben Ampeln ein Dach?

Um Lucas' Frage zu beantworten, hat sich die Maus in Solingen umgeschaut: Da gibt es mehr als 150 Ampeln in der Stadt. Mehr als die Hälfte sind alte Ampeln. Die haben Glühbirnen. Auf denen wird der Pfeil auf die Scheibe auflackiert, hat die Stadt der Maus gesagt.

Bei den modernen LED-Lampen ist das anders. Da kommt eine Schablone mit dem Pfeil zwischen Lampe und der äußeren Scheibe.

Und warum haben Ampeln so kleine Dächer? Viele Ampeln haben so eine Schute, so nennt man die, sagt die Stadt Solingen. Um vor allem die alten Ampeln vor Lichteinfall zu schützen.

In denen ist ja eine runde Glühbirne. Die strahlt in alle Richtungen ihr Licht ab. Deswegen hat sie einen Reflektor, der sammelt wie ein Spiegel das Licht und strahlt es nach vorne. Wenn jetzt zum Beispiel Sonnenlicht in die Lampe kommt, dann wird auch dieses Licht vom Reflektor zurückgeworfen – so sieht man nicht mehr so gut, ob die Ampel nun leuchtet oder nicht.

LED-Lampen strahlen ihr Licht nach vorne, hier braucht man keinen Reflektor. Deswegen verzichten viele Städte wie Solingen, aber auch Dortmund, Oberhausen und Leverkusen bei ihren neuen Ampeln auf diese Dächer.