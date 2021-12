Die Maus hat gezählt: 20 Muttermale hat jeder von uns davon am Körper – also durchschnittlich. Der eine hat mehr, der andere weniger. Man nennt sie auch Leberflecken.

Schon 700 Jahre lang gibt es das Wort "Muttermal"! Damals nannte man die Flecken so, die Babys schon bei der Geburt hatten oder die sich in den ersten Wochen gebildet haben.

Früher dachte man, die Male kommen zum Beispiel davon, was die Mutter während der Schwangerschaft gegessen hat. Erdbeeren zum Beispiel sollen erdbeerförmige Muttermale ergeben – dachten die Menschen damals.

Und Leberflecke heißen sie, weil man früher dachte, die heißen so, weil der Mensch etwas an der Leber hatte. Dass da was nicht in Ordnung ist.

Muttermale sind auf jeden Fall "Fehler" in der Haut. Hier sammeln sich vermehrt Pigmentzellen – also Farbzellen an. Und plopp: Ist da ein Fleck.

Noch heute wissen Wissenschaftler nicht so richtig, warum es Muttermale gibt. Sie gehen davon aus, dass man Muttermale bekommt, weil auch Vater und Mutter welche haben. Sie werden also vererbt. Andere Muttermale bekommt man durch zu viel Sonne und durch zu wenig Sonnencreme. Immer mehr Kinder bekommen im Laufe ihres Lebens solche Muttermale. Die sollte man auf jeden Fall immer wieder beim Hautarzt kontrollieren lassen.