Lebensmittelexperten haben der Maus erklärt: Milch nimmt schnell Gerüche an. Und wenn so eine offene Müslischale in der Nähe von Wurst oder Käse steht – die sind besonders geruchsintensiv – dann schmeckt die Milch danach anders. Oder sie schmeckt einfach nach dem Geruch im Kühlschrank. Und wer will schon Milch mit Brokkoligeschmack? Außerdem sind in der Luft Bakterien – wenn die in die Milch kommen, dann ist das nicht gut. Also: Auf jeden Fall abdecken, wenn das halb aufgegessene Müsli in den Kühlschrank kommt.

Hier ist noch ein Tipp von den Experten: Milch gehört im Kühlschrank nicht in die Kühlschranktür - zumindest nicht die ungeöffneten Packungen, die man auf Vorrat gekauft hat. Der Grund: In den meisten Kühlschränken ist es es nicht an jeder Stelle gleich kalt. Und in der Tür ist es oft am wärmsten. Daher sollten leichtverderbliche Lebensmittel wie Milch direkt über dem Gemüsefach gelagert werden. Ist die Milchpackung bereits geöffnet, kann sie aber durchaus kurzzeitig in die Tür gestellt werden. Dann sollte sie aber auch schnell verbraucht werden.