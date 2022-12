Wie viel Müll passt in ein Müllauto?

Stand: 12.12.2022, 00:00 Uhr

In dieser Woche kommen die Fragen von einer Grundschule in Stolberg bei Aachen - genauer: aus der "Fischklasse" der OGGS Mausbach. Amelie (8) möchte gerne von der Maus wissen: Wie viel Müll passt in ein Müllauto?

Von Frank Krieger