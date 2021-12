"Jetzt ist mir ein Licht aufgegangen" – das sagt man, wenn man etwas plötzlich versteht und durchschaut. Dann ist einem ein Licht aufgegangen. In Comics wird das schon mal durch eine Glühbirne oder einen "Geistesblitz" verdeutlicht.

Die Maus hat recherchiert und herausgefunden, dass diese Redewendung wahrscheinlich aus der Bibel kommt. Dort gibt es einige Stellen, in denen ein Licht aufgeht. Einige solcher Bibelstellen werden in der Adventszeit in den Kirchen manchmal vorgelesen.

Im Alten Testament in Jesaja steht zum Beispiel: "Mache dich auf, werde licht; die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!" Im Matthäus Evangelium steht: "Das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen; [….ihnen] ist ein Licht erschienen."

Viele Christen sagen auch, dass der "Heilige Geist Gottes" die Menschen erleuchte, wenn sie eine gute Idee haben oder etwas verstehen. Weihnachten und die Geburt Jesu soll unser Leben heller machen - auch das ist ein Grund, warum Menschen im Advent Kerzen anzünden. Damit uns ein Licht aufgeht.