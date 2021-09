Wenn man ein Marmeladenglas zum ersten Mal öffnet, dann gibt es ein laut vernehmliches "Plopp". Danach kann man mit dem Deckel spielen und darauf herumklicken.

Die Maus hat herausgefunden, warum das so ist. Das Ploppen hat etwas mit der Luft zu tun. Wenn man Marmelade kocht und in ein Glas füllt, dann ist sie heiß. Dann macht man den Deckel fest drauf und die Marmelade kühlt sich ab. Die Luft zwischen Deckelunterseite und der Oberfläche der Marmelade auch.

Wenn die Marmelade abkühlt, dann zieht sie sich etwas zusammen, die Luft in Glas ebenso. Und weil der Deckel fest auf dem Marmeladenglas sitzt, kann keine Luft von außen nachkommen: Im Glas entsteht ein Vakuum, also Unterdruck. Dadurch wölbt sich der Deckel aus Metall etwas nach innen – und das Metall knackt. Das ist das Zeichen, dass der Inhalt gut konserviert, also lange haltbar ist. Dann kann man so viel drücken, wie man will - der Deckel knackt nicht mehr.

Manche Marmeladendeckel haben einen sogenannten "Button". Das ist eine kreisförmige Erhöhung in der Deckelmitte, die anzeigt, ob nach dem Einkochen oder Abfüllen ein Vakuum entstanden ist. Das Knacken, das entsteht, wenn der Button beim Abkühlen nach unten schnellt, ist gut zu hören.

Wenn man irgendwann das Marmeladenglas wieder öffnet, dann wird durch den Unterdruck ganz schnell Luft in das Glas gesogen. Der Deckel wölbt sich wieder nach außen. Und knackt.

Und wenn man den Deckel jetzt runterdrückt, dann knackt es auch – weil sich das Metall wieder frei bewegen kann. Es ist ja kein Vakuum mehr im Glas. Das macht nicht nur dem zweijährigen Bruder Spaß.