Die Maus hat sich erstmal angeschaut, woher diese beiden Worte kommen:

Rechts – das hat was mit dem Begriff „Recht“ zu tun. Das steckt auch im Wort Rechtschreibung drin – etwas richtig schreiben. Recht kommt von einem alten Wort, dass soviel bedeutet wie „aufrichten, gerade richten“, aber auch „lenken, richten, führen, beherrschen“. Menschen haben das auch benutzt, wenn sie sagen wollten, dass etwas gut, wahr und auch geschickt gemacht ist.

Und Links – das kommt von Wörtern, die so in etwa die Bedeutung haben wie „lahm“, „schwach“, „humpeln“.

Früher haben bei Königen und Herrschern, die „Besseren“ und „Höhergestellten“ Leute rechts vom König gesessen und die anderen links.

Und früher hat man den Kindern auch gesagt: Man schreibt mit der „rechten“ Hand. Die linke ist zu ungeschickt zum Schreiben. Heute weiß man, dass das so pauschal nicht stimmt.

Zwar sind die meisten Menschen Rechtshänder. Schätzungen zufolge ist jeder zehnte Mensch ist ein Linkshänder, anderen Schätzungen zufolge ist es etwa jeder fünfte.

Daher kommen – einfach formuliert – wohl die heutigen Begriffe von „Rechts“ und „Links“: Weil die Menschen früher dachten: Die meisten schreiben mit rechts, benutzen ihre rechte Hand zum Arbeiten, also ist diese Hand die richtige Hand, die rechte Hand also. Und links die Hand, die nicht so geschickt ist.