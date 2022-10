Kotflügel sind an den Seiten des Autos, über dem Rad. Sie sind so geschwungen, dass ihre Form an Flügel erinnert. Aber warum Kot?

Die Maus hat von Sprachexperten erfahren, dass Kot früher auch noch eine andere Bedeutung hatte: Da sagte man auch zu aufgeweichter Erde oder Schmutz "Kot". Zu dieser Zeit fuhr man noch nicht mit dem Auto, sondern mit der Kutsche.

Die Kutschen rumpelten über Straßen und Wege, die ziemlich schmutzig waren. Nicht alle Wege waren befestigt, Schlamm und Dreck spritzten hoch, wenn es regnete. Zudem hielten die Kutschen nicht an, wenn die Pferde mal mussten. Also landeten auch die Pferdeäpfel auf der Straße.

Um die Fahrgäste in der Kutsche davor zu schützen, dass der ganze Schmutz durch die Räder hochgeschleudert wurde, hatten Kutschen Kotflügel. So wie Fahrräder, nur dass man deren Kotflügel heute Schutzbleche nennt. Aber die Funktion ist die gleiche.

Als man später Autos baute, schaute man sich vieles von den Kutschen ab - auch die Kotflügel.