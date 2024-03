Dafür hat sich die Maus unser Sonnensystem genau angeschaut: Der größte Planet ist der Jupiter, der kleinste der Merkur.

Die Maus hat einen schönen Vergleich gefunden: Wenn die Erde so groß wäre wie ein Fußball, dann wäre der Merkur eine Boule-Kugel, also etwas größer als ein Tennisball. Und der Jupiter wäre so groß, dass man ihn gerade noch so in ein Fußballtor kicken könnte. Und die Sonne? Die wäre 24 Meter groß, wenn die Erde die Größe eines Fußballs hätte.

Wenn man außerhalb unseres Sonnensystems schaut, dann entdecken Forscher immer wieder neue Planeten. Darunter sind auch solche, die kleiner als Merkur sind: Kepler-37b zum Beispiel. Und auch viel größere als Jupiter: TrES-4 zum Beispiel.