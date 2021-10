Die Maus hat sich einige Bücher zum Thema angeschaut. Diese Frage führt nämlich immer wieder zu Diskussionen - zwischen Kindern und Eltern, aber auch unter Erwachsenen. Bis zu welchem Alter können Kinder im Bett der Eltern schlafen? Sollten Kinder dort überhaupt schlafen?

Forscher sagen: Wenn ein Baby müde wird, dann wird sein Bindungssystem aktiviert. Es will gerade dann Kontakt zu seinen Eltern und sehr viel Nähe. Das hat die Natur so eingerichtet, weil gerade Babys den Schutz eines Erwachsenen brauchen. Ganz früher, als wir noch in Höhlen lebten, mit wilden Tieren um uns herum, war das einfach zu gefährlich, alleine irgendwo herumzuliegen und zu schlafen. Außerdem brauchte das Baby Wärme. Es gab ja noch keine Heizung.

Heutzutage sind unsere Häuser sicher und warm. Und trotzdem wollen sich viele Kinder gerne nachts an ihre Eltern kuscheln. Das ist einfach noch so drin.

Es gibt andere Länder, wo Kinder tatsächlich anders schlafen als viele bei uns in den Industrienationen. Ein Forscher hat dies untersucht und nachgezählt: In 186 nicht-industriellen Kulturen schläft jedes zweite Kind im Bett der Eltern, sagt er.

Andere Kinder schlafen zumindest im selben Raum wie die Eltern. Und in vielen Großfamilien schlafen Kinder generell nicht alleine. Der Mensch ist eben ein soziales Wesen und sucht den Kontakt zu anderen Menschen. Auch nachts. Deswegen schlafen Kinder wohl so gerne bei ihren Eltern.