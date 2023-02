Die Herkunft des Wortes "Karneval" ist nicht ganz sicher geklärt, hat die Maus herausgefunden.

Aber viele sagen, es komme aus dem Lateinischen: "Carne" heißt "Fleisch", "Vale" heißt so viel wie "Lebewohl". Also heißt Karneval: "Lebewohl, Fleisch" - wegen der Fastenzeit. Die startet am Aschermittwoch. In der Fastenzeit haben Menschen früher bis Ostern Fleisch weggelassen. Auch heute verzichten Menschen in der Fastenzeit noch auf Dinge: auf Süßes, aufs Auto, aufs Handy.

In anderen Gegenden Deutschlands heißt es Fasching. Dieses Wort wiederum soll von "Fastentrunk" stammen – der letzte Ausschank von Alkohol vor der Fastenzeit. Denn früher haben Menschen nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf Alkohol in der Fastenzeit verzichtet.