Die Antwort lautet also:

Der Heißhunger nach dem Schwimmen hat drei Gründe:

Erstens: Bei keiner anderen Sportart sind so viele Muskeln aktiv wie beim Schwimmen. Außerdem ist der Wasserwiderstand größer als der Luftwiderstand. Beim Schwimmen braucht unser Körper also besonders viel Energie. Und er verbraucht viele Reserven. Die will er nach dem Schwimmen wieder auffüllen.

Zweitens: der Temperaturunterschied. Das Wasser ist kälter als unsere Körpertemperatur. Der Körper muss deswegen Wärme produzieren, um das auszugleichen. Das verbraucht auch Energie.

Drittens: Einige Forscher sagen, durch das Schwimmen verändere sich der Hormonhaushalt. Ein Hormon namens Leptin, das uns sagt, "wir sind satt", nimmt ab. Ein anderes Hormon - Ghrelin - geht nach oben. Das löst bei uns das Gefühl aus, richtig Hunger zu haben.