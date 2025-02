Woher kommt der Ausruf "heiliger Bimbam"?

Wenn Erwachsene überrascht oder erstaunt sind, sagen sie manchmal "heiliger Bimbam". Das kommt aus einer Zeit, in der es ganz normal war, nicht nur Gott, sondern auch Heilige um Hilfe zu bitten.

Einfach gesagt, sind Heilige so etwas wie Vorbilder, sagt die Katholische Kirche. Sie haben an Gott geglaubt und sollen auch Wunder vollbracht haben. Wer Zahnschmerzen hatte, konnte zur Heiligen Apollonia beten. Wer auf Reisen ging, konnte sich an den Heiligen Christophorus wenden.

Und irgendwann fing wohl jemand an, scherzhaft "heiliger Bimbam" zu sagen. "Bimbam" ist kein Heiliger. Das Wort steht laut Duden für das Glockenläuten, denn wenn die Kirchenglocken läuten, soll das wie "bimbam" klingen.

