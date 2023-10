Die Maus hat herausgefunden, woher diese merkwürdige Redewendung kommt: vom Boxen.

Beim Boxen stehen die beiden Kontrahenten samt Schiedsrichter im Ring, die Trainer stehen hinter der Begrenzung. Wenn einer der Trainer sieht, dass sein Boxer keine Chance mehr hat und es keinen Sinn macht, weiter zu kämpfen, wirft er ein Handtuch in den Ring. Das ist das Zeichen dafür, dass der Kampf abgebrochen werden soll.

Diese Regel aus dem Boxsport hat ihren Weg in den Alltag gefunden. So sagen Menschen, wenn ihnen etwas so gar nicht gelingen will, "ich schmeiß das Handtuch“ oder "ich werfe das Handtuch". Das bedeutet dann: "Ich gebe auf".

Die Maus hat noch eine andere Redewendung gefunden, die auch aus dem Boxsport kommt: seinen Hut in den Ring werfen. Das bedeutet, dass man sich auf einen Kampf oder Streit einlässt. Und das kam so: In den USA gab es Schauboxkämpfe. Und wer mitmachen wollte, hat einfach seinen Hut in den Ring geworfen. So nach dem Motto: Ich komme gleich hinterher!