Die Maus hat herausgefunden, dass das von "hansen" kommt.

Eine Hanse ist eine Gemeinschaft von Kaufleuten. Und ganz früher - im Mittelalter - da musste jemand, der in eine Hanse aufgenommen werden wollte, eine schwierige Aufnahmeprüfung bestehen. Lehrlinge mussten so beweisen, dass sie mutig und standhaft sind.

Diese Aufnahmeprüfungen waren manchmal ziemlich gemein: Da wurde jemand einfach ins tiefe Wasser geschubst. Oder man hat ihm eine eklige Flüssigkeit in den Mund geschüttet. Und man musste zusätzlich Geld zahlen. Danach wurde man "gehanst", also in die Gemeinschaft aufgenommen.

Als Lehrlinge so etwas nicht mehr machen mussten, entwickelte sich die heutige Bedeutung "hänseln": also jemanden verspotten, ärgern, necken.