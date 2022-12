Die Maus hat sich mal in der Natur umgeschaut. Vier Blätter am Klee – das ist echt selten. Nur eines von 1.000 Kleeblättern ist ein vierblättriges Kleeblatt, schätzen Forscher. Und deswegen muss man schon echt Glück haben, eins zu finden. Und es soll nur Glück bringen, wenn man es wirklich selbst findet und dann auch verschenkt.

Aber man kann die doch kaufen – im Blumenladen, werden jetzt sicher einige einwenden. Das stimmt, aber das ist Glücksklee. Der hat von Natur aus vier Blätter – und zwar grüne Blätter, die am Ansatz dunkler sind. Und dieser Glücksklee ist mit dem echten Klee nicht einmal verwandt!

Aber warum gibt es überhaupt manchmal Klee mit vier Blättern? Auch das hat die Maus herausgefunden. Bei diesen Kleeblättern handelt es sich um eine sogenannte "Genmutation". Das bedeutet, einfach erklärt, dass eine Pflanze eine Bauanleitung hat, so wie zum Beispiel ein Regal. Und diese Anleitung sieht vor, dass der Klee drei Blätter hat. So wie wir Menschen aber manchmal ein Regal etwas schief aufbauen, so macht auch die Natur "Fehler". Deshalb gibt es dann manchmal vierblättrige Kleeblätter. Der Rekord ist übrigens ein 18-blättriges Kleeblatt, das mal jemand gefunden hat.

Der Legende nach soll übrigens Eva damals aus dem Paradies ein vierblättriges Kleeblatt mitgenommen haben. Es heißt, sie habe sich so an den Garten Eden, ans Paradies erinnern wollen.

Christen erinnert das Kleeblatt infolgedessen an das Kreuz Christi oder an die vier Evangelien.