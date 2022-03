Das Kreuz ist ein Symbol für Menschen, die an Gott glauben. Vor 700 Jahren haben die ersten Menschen angefangen, auf kleineren Bergen Kreuze aufzustellen. 1492 soll es das erste große Gipfelkreuz in den Französischen Alpen gegeben haben. Der König schickte damals eine Gruppe junger Männer in die Berge, denn man sagte, dass oben am Gipfel das Paradies sei. Die Bergsteiger mussten damals mit Nägeln Leitern in den Berg schlagen, um zum Gipfel zu kommen. Begleitet wurden die Männer auch von einem Priester. Oben angelangt waren alle beeindruckt von derm Ausblick und sie haben ein Kreuz aufgestellt. Zum einen weil sie an Gott glaubten, um anderen um zu demonstrieren, wie mächtig der König ist.

Zur zweiten Frage: Da die Maus noch nicht auf dem Mount Everest, also dem höchsten Berg der Welt, war, hat sie bei einem Bergsteiger nachgefragt, der dort den Gipfel schon erreicht hat. Dort gäbe es ein Sammelsurium an Fahnen und Mitbringseln wie beispielsweise Eispickel, aber kein Kreuz.