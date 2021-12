Gewitterwürmchen, Gewittertierchen, Gewitterfliegen – die winzigen Insekten haben viele Namen, sie werden auch Fransenflügler genannt. Das Fachwort ist "Thripse". Es gibt sehr viele verschiedene Arten.

Wenn ein Gewitter aufzieht, dann tauchen sie plötzlich in Schwärmen auf. Man sieht sie also vor allem im Sommer, wenn es schwül-warm ist. Und auch im Winter gibt es sie schon mal in der Wohnung.

Thripse können nicht wirklich gut fliegen. Im Sommer lassen sie sich von der warmen Luft überall hintragen. Sie schweben also durch die Luft, ein bisschen so wie Vögel durch die Luft gleiten. Das machen Thripse nicht direkt am Boden, sondern durch den Wind vor allem weit oben, in höheren Luftschichten. Dort sind sie, wenn gerade kein Gewitter herrscht.

Im Winter nutzen sie die warme, trockene Heizungsluft, um bei uns durch die Luft zu gleiten und sich zum Beispiel auf Pflanzen zu setzen, dort essen sie dann.

Wetterexperten haben der Maus erklärt, warum die Tierchen vor einem Gewitter sozusagen Richtung Boden abstürzen. Einfach gesagt: Weil bei einem Gewitter und bei Blitzen so etwas wie Strom im Spiel ist. Und die Gewittertierchen und auch andere Insekten spüren dies, legen bei steigenden Voltzahlen ihre Flügel an und fallen langsam Richtung Boden.