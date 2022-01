Jeder Mensch hat seinen eigenen Geschmack und das liegt auch an unseren Genen. Auf den Genen sind – einfach gesagt – wie auf einem USB-Stick alle Informationen über unseren Körper gespeichert: unsere Augenfarbe, die Form unserer Füße ebenso wie das, was wir gerne essen und was nicht.

Der Mensch hat etwa 25.000 Gene. Ungefähr 50 davon sind für unseren Geschmack verantwortlich. Und diese Gene werden offenbar willkürlich an und ausgeschaltet – so sind die Kombinationmöglichkeiten dessen, was wir mögen und was nicht, sehr groß.

Zum Beispiel bittere Lebensmittel: Ein Drittel aller Deutschen können einen bestimmten Bitterstoff gar nicht schmecken. Auch das liegt an den Genen.

Streit ums Gemüse

Bei Kindern gibt es immer wieder Streit ums Gemüse, viele mögen bestimmte Sorten nicht - Rosenkohl, Spinat oder Staudensellerie sind solche Kandidaten. Auch daran sind zum Teil die Gene schuld. Deswegen sagt man am besten nicht: "Iiiiiieh, das schmeckt nicht!" Sondern: Meine Gene mögen das nicht.

Aber: Der Geschmack kann sich im Laufe der Zeit auch ändern. Da sind neben den Genen viele verschiedene Kräfte am Werk: Familie und Kultur, Geschlecht oder Erinnerungen. Wenn also Frauen gern Schokolade knabbern und Männer die Gemüsebeilage neben dem Steak verschmähen, ist das gelerntes Rollenverhalten. Und dementsprechend auch zu ändern.

Bei kleinen Kindern kommt hinzu: Sie durchleben auch beim Essen und der Entwicklung des Geschmacks verschiedene Phasen - solche, in denen sie sehr neugierig auf Neues sind ("neophil") und solche, in denen sie immer nur das Gleiche essen möchten ("neophob") - von morgens bis abends nur Vanillejoghurt und den dann bitteschön ausschließlich mit dem blauen Löffel... Aber auch diese Phasen gehen vorüber.