Der Frosch im Hals. So nennen wir das, wenn wir husten oder uns räuspern müssen. Da ist etwas im Hals, das stört. Aber ist das ein Frosch? Ein kleiner, grüner Laubfrosch? Definitiv nicht. Aber die Maus hat herausgefunden, woher der Ausdruck stammt.

Ärzte haben ihn so genannt: "Ranula" - kleiner Frosch. Als Ranula bezeichnen Ärzte eigentlich eine Geschwulst im Mund, die uns sprechen und schlucken schwer macht. Und dieser Frosch wurde irgendwann mal dann auf den Kloß im Hals übertragen. Der ist aber keine Geschwulst. Sondern kommt zum Beispiel davon, dass der Hals zu trocken ist. Die Schleimhaut ist gereizt und es fühlt sich dann nur so an, als wäre da was. Oder wenn der Kehlkopf von zu viel schreien überlastet ist, dann schwillt er etwas an. Wer oft einen "Frosch im Hals" hat, sollte zum Arzt gehen. Ab und an ist er aber nicht schlimm.

Und was macht man gegen den Frosch im Hals? Räuspern, husten und viel trinken. Dann hüpft der Frosch davon.