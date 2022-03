Die Maus hat nachgesehen, warum unsere Wochentage so heißen wie sie heißen.

Die Namen für die Wochentage sind schon sehr alt. Die Römer benannten die Tage nach ihren Planetengöttern: Mars, Merkur, Saturn, Venus, Jupiter sowie Luna als Göttin des Mondes und Apoll - er wurde als Gott des Lichts mit der Sonne gleichgesetzt.

Diese Bezeichnungen verbreiteten sich im Römischen Reich - auch in Germanien. Allerdings zogen die Germanen dann die Namen ihrer eigenen Götter denen der römischen vor. Hinzu kamen Einflüsse aus christlicher und jüdischer Tradition, bis die Wochentage so hießen, wie wir sie heute kennen.

Hier einige Beispiele: Beim Montag ist es einfach - Mond-Tag. Bei den Römern war es der "dies lunae", woraus in Frankreich der "lundi" oder in Spanien der "lunes" wurde.

Beim Mittwoch wird die Sache komplizierter. Bei den Römern war er dem Gott Merkur gewidmet - dem Gott des Handels und der Reise, also "dies mercurii". Immer noch gut erkennbar im französischen Namen für den Mittwoch: "mercredi". In der Antike wurde Merkur mit dem germanischen Wotan oder Odin gleichgesetzt. Aus dem Merkur-Tag machten die Germanen also den Wotans-Tag, noch heute sichtbar im niederländischen "woensdag". Dieser heidnische Name wurde in Deutschland seit dem 10. Jahrhundert durch "Mittwoch" ersetzt.