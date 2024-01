Fast jedes Handy hat ein Flugzeugsymbol - ein Zeichen dafür, dass Mobilfunk und W-Lan ausgeschaltet werden.

Die Maus hat herausgefunden: Das stammt aus einer Zeit, wo man Angst hatte, dass die Strahlen, die von einem Handy ausgehen, die empfindliche Elektronik an Bord eines Flugzeugs stören könnten. Zum Beispiel die Funksignale der Piloten, wenn die sich über Start und Landung unterhalten.

Inzwischen ist die Technik in einem Flugzeug aber so gut und die modernen Handys strahlen nicht mehr so viel, dass das nicht passieren sollte, hat die Maus von Piloten erfahren. Niemand muss also Angst haben, dass ein Flugzeug abstürzen könnte, nur weil man das Handy nicht im Flugmodus hat.

Und schon vor rund zehn Jahren hat die Flugaufsichtsbehörde gesagt, Fluggesellschaften können selbst entscheiden, ob und wann sie die Handynutzung im Flugzeug erlauben oder nicht. Sie müssen sicherstellen, dass das Flugzeug so modern ist, dass es nicht durch Smartphones gestört werden kann.