Die Maus hat herausgefunden, dass das Wort seinen Ursprung in Frankreich hat. Dort sagte man schon im 19. Jahrhundert: "marché aux puces" – Flohmarkt. Aber Flöhe wurden dort eigentlich nicht verkauft - zumindest nicht absichtlich.

Flöhe in alter Kleidung

In Paris gab es damals viele arme Menschen, die sich neue Sachen nicht leisten konnten. Deswegen wurden Märkte organisiert - mit gebrauchten Kleidern oder Haushaltsgegenständen. Damals gab es noch keine Waschmaschinen, alles musste per Hand sauber gemacht werden, und das war natürlich mühsam. Also waren die gebrauchten Pullis oder Hosen oft schmutzig oder voller Flöhe.

Flöhe beißen Menschen und saugen ihr Blut. Das juckt. Und sie sind so klein, dass man sie kaum sehen kann. Sie können auch von Mensch zu Mensch springen – bis zu einen Meter weit. Und auf diesen Flohmärkten war immer viel los, da konnten die Flöhe sich gut einen neuen Besitzer suchen.

Unerwünschte Mitbringsel vom Flohmarkt

Sei es nun in den Falten der gebrauchten Jacke oder im Gedränge an den Ständen - die Chancen standen gut, dass man von so einem Markt einen neuen Floh oder anderes Ungeziefer mit nach Hause brachte.

Aber: Dies ist nur eine mögliche Erklärung. Da es auf solchen Märkten immer ein zeimliches Menschengewimmel gab, soll mal jemand gesagt haben: Mensch, hier in Paris sieht es so aus wie auf dem Markt der Flöhe.