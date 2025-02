Warum heißt die Fledermaus so?

Mit Mäusen kennt sich die Maus aus. Aber: die Fledermaus ist gar keine Maus.

Mäuse fressen vor allem Pflanzen, Fledermäuse Insekten. Fledermäuse können bis zu 2.000 Mücken am Tag vertilgen, hat die Maus von Fledermausexperten gehört.

Früher konnten sich Menschen nicht so richtig erklären, warum ein Tier mit Fell fliegen kann, das auch noch so ähnlich aussieht wie eine Maus. Sie nannten das Tier "eine Maus, die flattert". Flattern heißt so viel wie "unruhig hin und her fliegen".

Früher hat man aber nicht "flattern" gesagt, sondern "fledern". So ist das Wort "Fledermaus" entstanden.