Fledermäuse tun etwas, das sonst kein Tier macht: kopfüber schlafen. In ihren Beinen gibt es dafür eine besondere Vorrichtung - eine Sehne, die von der Kralle bis zum Knie verläuft. Hängt sich die Fledermaus irgendwo hin, dann rastet diese Sehne an speziellen Widerhaken ein – ganz automatisch ohne Anstrengung. Auch ihr Blutkreislauf ist darauf eingestellt und pumpt das Blut vom Kopf zum Herzen wieder zurück – alles ganz entspannt. Manche Arten halten in dieser Position sogar Winterschlaf und hängen monatelang an der Decke.

Sicherheit vor Fressfeinden

Die seltsame Schlafposition hat einige Vorteile: Da Fledermäuse hoch oben fast die einzigen sind, gibt es kein Gerangel mit anderen Tieren um den Schlafplatz. Zudem sind sie sicher vor Fressfeinden, denn die jagen am Boden. Außerdem hat die Fledermaus von oben einen guten Überblick. Um loszufliegen, muss sie nur loslassen und kann direkt durchstarten.

Die Fledermaus ist das einzige Säugetier, das fliegen kann. Sie hat keine Flügel mit Federn, sondern eine Flughaut. Ihre Beine sind zu schwach zum Laufen, die "Hände" braucht sie zum Fliegen, daher sind ihre Beine zum Greifen da.

Übrigens: Nur drei Arten von Fledermäusen trinken Blut - die Vampire unter ihnen sind also in der Minderheit.