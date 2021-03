Die Maus hat eine Antwort gefunden: Es liegt an der Adhäsionskraft, das ist die Anziehungskraft zwischen zwei unterschiedlichen Stoffen. Sie sorgt dafür, dass die Farbteilchen nicht einfach vom Papier weggeblasen werden können, sondern eine Verbindung mit dem Papier eingehen.

Adhäsionskraft - der Begriff kommt vom lateinischen Wort "adhaerere". Das bedeutet anhaften. Die Adhäsion ist eine physikalische Kraft - feste, flüssige oder auch gasförmige Körper ziehen sich gegenseitig an und bleiben aneinander hängen.

Um die Farbe auf dem Blatt wieder loszuwerden, kommt der Radierer ins Spiel. Er besteht aus Kautschuk und durch das Radieren entstehen so kleine Späne oder Krümel. An die heftet sich die Farbe an - mithilfe der Adhäsionskraft.

Die ist zwischen Farbe und dem Papier nicht so groß. Zwischen der Farbe und dem Radierer aber schon. Also bleibt die Farbe an den Krümeln hängen – deswegen sind die Späne auch so dunkel.

Das Radieren funktioniert beim Bleistift richtig gut, bei vielen Buntstiften aber nicht. In Buntstiften sind meist viele verschiedene Stoffe drin - auch Wachs, Bindemittel oder besondere Farbpigmente. Dadurch wird die Adhäsionskraft so hoch, dass normale Radierer nicht dagegen ankommen.